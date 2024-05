Homem é encontrado morto em boca de fumo do Lageado

Homem, que não chegou a ser identificado, foi encontrado sem vida no quintal de uma boca de fumo, localizada no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (30).

Conforme o boletim de ocorrência, a moradora da casa da frente acionou a Polícia Militar por volta das 3h da madrugada, assim que chegou do serviço e viu um corpo dentro do terreno, caído ao solo.

No local, as equipes policiais encontraram o corpo de um homem, já com aparente rigidez cadavérica, sem sinais de lesões corporais ou marcas no solo de qualquer desentendimento ou briga antes do óbito. As equipes periciais não encontraram qualquer documento, que ajudasse na identificação da vítima.

A Polícia Civil também esteve no local, levantando que o terreno funciona como uma boca de fumo. Foi constatado ainda que a morte teria ocorrido há pelo menos 12h, devido a rigidez cadavérica.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também