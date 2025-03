Homem é encontrado morto em casa após vizinhos sentirem sua falta em Dourados

Ramão José de Souza foi encontrado morto dentro da casa onde morava, em Dourados, durante a tarde desta sexta-feira (14), na Rua das Mangueiras, no Jardim Colibri.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, um vizinho sentiu falta do Ramão, ao entrar no imóvel, encontraram o homem caído no imóvel, perto de um dos quartos.

Durante a perícia técnica no local, foram encontradas manchas de sangue. No entanto, o corpo da vítima não tem sinais de violência e tudo indica, a princípio, que Ramão tenha tido uma morte natural.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

