Homem é encontrado morto em córrego do Residencial Buzios, em Campo Grande

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto dentro de um córrego nas proximidades do Residencial Buzios, em Campo Grande, durante o final da manhã desta sexta-feira (17).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes da 7ª Delegacia de Polícia foram acionadas para ir até o local, junto com a Perícia Técnica, onde um corpo teria sido encontrado dentro do córrego.

Nas intermediações, as autoridades apuraram que a vítima era morador de rua e estava sempre sobre efeito de drogas. Ao ser achado, a vítima estava sem sinais vitais, decorrente de uma possível morte por afogamento.

A área em que o corpo estava não possuía profundidade suficiente para imergir um pessoa adulta em pé. Ainda pela região, os policiais foram informados pelo irmão da vítima, que o homem sofria de epilepsia, com crises constantes e não fazia tratamento.

A vítima não tinha documento oficial de identidade. O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia e será investigada.

