Homem é encontrado morto em córrego no MS

Um homem ,ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã deste sábado (30) debaixo da ponte do córrego Calarge, em Dourados.

Segundo as primeiras informações, o homem tem uma perfuração de faca na altura do peito. Ele não portava documentos, estava usando apenas uma bermuda e um boné, e tinha juma tatuagem nas costas com a frase “Amor de Mãe”.

De acordo com o Dourados News, o corpo foi encontrado por populares, que acionaram a Guarda Municipal, que ainda está no local aguardando a presença da perícia técnica, que realizará os procedimentos necessários.

