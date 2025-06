Homem é encontrado morto, em decomposição, dentro de casa às margens do Rio Paraguai

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto e em avançado estado de decomposição durante a manhã desta sexta-feira (27), em um sítio localizado na margem esquerda do Rio Paraguai, em Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade as autoridades foram acionadas por volta das 11h30. Ao chegar no imóvel, uma casa de palafita, o homem de aproximadamente 50 anos estava em estado de decomposição.

As equipes da Perícia e da Polícia Civil acompanharam os militares e realizaram os trabalhos necessários no local. Posteriormente, o corpo foi recolhido e levado até a prainha do Porto Geral, onde foi entregue aos cuidados de uma empresa funerária.

O caso será investigado pelas autoridades.

