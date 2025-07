Homem é encontrado morto em matagal em aldeia de Dourados

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto em uma área de matagal localizada nos fundos de uma casa na Aldeia Bororó, localizada em Dourados. O caso aconteceu durante a manhã de sábado (12).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava ao lado de uma árvore, com sinais de que havia sido enforcado.

No local da morte, os policiais encontraram uma mangueira de alta pressão, geralmente usada em botijões de gás.

Para as autoridades, o pai do rapaz detalhou que seu filho havia retornado para casa pouco antes de sair novamente e ser encontrado morto no matagal.

