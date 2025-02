Homem é encontrado morto em plantação de eucalipto em Três Lagoas

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto durante a manhã desta sexta-feira (31), por trabalhadores de uma empresa do setor de papel e celulose, em trabalhadores de uma empresa do setor de papel e celulose, localizada no Distrito de Arapuá, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Hoje Mais, o corpo estava em avançado estado de decomposição. Como não portava documentos, por conta disso, não chegou a ser identificado.

Próximo ao corpo, foram encontrados uma camiseta azul e um banco de madeira. O homem estava usando apenas uma calça jeans, tendo uma tatuagem de caveira no braço esquerdo e o nome "Miguel" no antebraço.

Ele foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde será submetido a exames necroscópicos.

