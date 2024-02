Homem é encontrado morto em quarto de hotel em Campo Grande

Homem, de 59 anos, foi encontrado morto em um quarto do 9° andar, de um hotel Bristol Exceler, no início da noite desta segunda-feira (5), na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada para atender um local com achado de cadáver e se deparou com o endereço marcando o hotel. No andar em que a vítima estava, havia uma equipe da Quali Salva, que realizou o atendimento médico no hóspede.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o médico teria relatado que a vítima possivelmente teria sofrido um mal súbito e caído no chão, mas não conseguiu precisar a real causa da morte naquele momento. Assim, foi acionada a Polícia Científica, que deve ficar a caráter do caso e identificar o que levou o homem a morte.

Os pertences da vítima ficaram sob a responsabilidade do proprietário do hotel.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também