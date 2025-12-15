Homem é encontrado morto em quitinete de Nova Andradina

Homem, ainda não identificado, foi encontrado sem vida dentro de uma quitinete localizada na Rua José Bernardes da Silveira, em Nova Andradina. O achado do corpo foi feito na tarde de domingo (14).
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Nova News, um parente do homem foi até o local para visitá-la. No entanto, ao chegar, não foi atendido.
Por isso, resolveu arrombar a porta, momento que encontrou a vítima já sem sinais vitais. A testemunha acionou a Polícia Militar, que realizou o isolamento da área até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.Reportar Erro
