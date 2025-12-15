Menu
Polícia

Homem é encontrado morto em quitinete de Nova Andradina

A vítima foi achada por um parente, que arrombou a porta ao não ser recebido durante uma visita

15 dezembro 2025 - 15h41Brenda Assis
O caso aconteceu na tarde de ontemO caso aconteceu na tarde de ontem   (Reprodução/Nova News)

Homem, ainda não identificado, foi encontrado sem vida dentro de uma quitinete localizada na Rua José Bernardes da Silveira, em Nova Andradina. O achado do corpo foi feito na tarde de domingo (14). 

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Nova News, um parente do homem foi até o local para visitá-la. No entanto, ao chegar, não foi atendido. 

Por isso, resolveu arrombar a porta, momento que encontrou a vítima já sem sinais vitais. A testemunha acionou a Polícia Militar, que realizou o isolamento da área até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

