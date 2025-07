Homem é encontrado morto em terreno baldio da fronteira

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com golpes de faca na cidade paraguaia de Yby Yaú, distante 100 quilômetros da fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo jornal Última Hora, moradores da região viram a vítima caída no chão, usando uma calça jeans azul, camisa branca e tênis preto, já sem vida e acionaram as autoridades.

Além da 7ª Companhia de Yby Yaú, o Ministério Público foi chamado para atender o caso. De acordo com o laudo médico, a morte foi causada por choque hipovolêmico, devido à perfuração com faca.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também