Homem é encontrado morto em terreno baldio de Ribas

Homem, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado morto em um terreno baldio durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (24), na Avenida Adilio Ricartes, em Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada por volta das cinco horas da manhã, por populares que passavam pelo local e avistaram o corpo. Ao chegar os militares encontraram o homem com as pernas para a rua e o tronco na parte da ‘calçada’.

Acredita-se que ele tenha sentado no meio fio e acabou caindo ao falecer. O homem estava sem os documentos pessoais, porém, no bolso dinheiro do short as equipes da Perícia Técnica encontraram uma certa quantidade de crack, junto com dois tubos de metal geralmente usado para o consumo da droga.

Além da Polícia Militar e da Perícia, equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Civil estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

O achado foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também