Homem é encontrado morto enrolado em lona preta na fronteira

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado enrolado em uma lona preta na região de Cerro 21, zona rural do Paraguai, próxima à cidade de Aral Moreira, na fronteira com Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (15).

Conforme as informações policiais, a Polícia Nacional do Paraguai e equipes da perícia foram acionadas e se deslocaram ao local para realizar os primeiros levantamentos e iniciar os procedimentos de identificação da vítima.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade do corpo nem sobre as circunstâncias da morte.

O caso segue sob apuração, e novas informações serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos policiais.

