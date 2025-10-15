Homem é encontrado morto enrolado em lona preta na fronteira

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado enrolado em uma lona preta na região de Cerro 21, zona rural do Paraguai, próxima à cidade de Aral Moreira, na fronteira com Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (15).
Conforme as informações policiais, a Polícia Nacional do Paraguai e equipes da perícia foram acionadas e se deslocaram ao local para realizar os primeiros levantamentos e iniciar os procedimentos de identificação da vítima.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade do corpo nem sobre as circunstâncias da morte.
O caso segue sob apuração, e novas informações serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos policiais.
