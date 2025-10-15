Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é encontrado morto enrolado em lona preta na fronteira

O corpo passará por exames de necropsia para ser identificado

15 outubro 2025 - 17h24Brenda Assis

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado enrolado em uma lona preta na região de Cerro 21, zona rural do Paraguai, próxima à cidade de Aral Moreira, na fronteira com Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (15).

Conforme as informações policiais, a Polícia Nacional do Paraguai e equipes da perícia foram acionadas e se deslocaram ao local para realizar os primeiros levantamentos e iniciar os procedimentos de identificação da vítima.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade do corpo nem sobre as circunstâncias da morte.

O caso segue sob apuração, e novas informações serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mãe ajudou marido a matar e concretar filha de 5 anos em SP
Polícia
Mãe ajudou marido a matar e concretar filha de 5 anos em SP
Homem apanha do irmão a pauladas durante briga em Rochedinho
Polícia
Homem apanha do irmão a pauladas durante briga em Rochedinho
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem xinga policiais ao ser abordado por estar com som alto no Parque dos Novos Estado
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem escapa da morte ao ser alvo de disparos durante perseguição entre Sidrolândia a Campo Grande
Estabelecimento fica localizado na Av Mato Grosso, esquina com a rua Bahia
Polícia
JD1TV: Comerciante é preso por venda ilegal de cigarros eletrônicos e produtos impróprios
A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
Polícia
Trabalhador rural morre ao ser atacado por enxame de abelhas em Fátima do Sul
Motociclista morre um dia depois de se envolver em grave acidente
Polícia
Motociclista morre um dia depois de se envolver em grave acidente
A vítima foi achada após o cheiro forte da decomposição se espalhar pela região
Polícia
Homem é encontrado morto em bar abandonado de Dourados
Vítima ficou com vários ferimentos pelo corpo
Polícia
Jovem é espancada a pauladas pelo marido em aldeia de Dourados
Senadora Tereza Cristina
Política
Avança no Senado projeto pela ratificação automática de registros em áreas de fronteira

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
O caso explodiu na segunda
Polícia
Amor ungido? Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel só de baby-doll