Homem é encontrado morto no Inferninho

Emílio Cândido Ramos Júnior, de 34 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (2), na Cachoeira do Inferninho, na saída para Rochedo, em Campo Grande. Ao lado corpo foi encontrada uma garrafa e um abridor.

A Polícia Militar isolou o local e a perícia foi acionada. A vítima teria caído do penhasco. Conforme o Mídia Max, ao lado do corpo estava a carteira da vítima com documentos e uma garrafa e um abridor.

