Homem é encontrado morto no meio da rua no São Conrado

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (18), um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto em um gramado na rua General Ângelo Frulegui da Cunha, no São Conrado, em Campo Grande.

Segundo as informações repassadas para a reportagem, a suspeita é que a vítima tenha passado mal em determinado momento da madrugada ou pela manhã, caindo na via e não resistido.

Quem encontrou o homem, que aparenta ser morador de rua, foram os moradores da região que acionaram o Corpo de Bombeiros, que por meio da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) constatou o óbito da vítima.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área até a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil, que foram chamadas para dar continuidade na ocorrência.

