Nu e com cabo de vassoura na garganta, homem é morto em prédio

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (11), em um prédio na zona leste de Manaus.

De acordo com informações do G1, ele estava sem roupas, com um cabo de vassoura na garganta e marcas de agressão física na cabeça. Foi uma mulher quem o encontrou morto e acionou a polícia. Ela teria entrado no imóvel para pegar o filhote de uma cadela que costuma andar pelo bairro.

O supervisor da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), tenente Carvalho, afirmou que o homem teria sido morto no próprio local. "Ele sofreu umas três ou quatro pauladas na cabeça, mas não encontramos o objeto usado para bater. Tinha apenas uma marca de sangue na parede que parecia ter sido de quando ele esbarrou", explicou o militar.

Moradores apotam que o local é frequentado por usuários de drogas. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Veja algumas imagens do local:

