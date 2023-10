Homem é encontrado morto pela esposa em Corumbá

Homem, de 36 anos, foi encontrado morto dentro de casa na tarde de segunda-feira (30), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

Conforme o site Diário Corumbaense, a mulher estava na casa de sua mãe havia três semanas e tinha combinado com o companheiro que iria buscá-la. Porém, ele não apareceu e ela resolveu voltar sozinha, encontrando o imóvel trancado.

Ao tentar entrar, ela sentiu um forte odor e quando empurrou a porta, percebeu que havia um sofá impedindo a passagem. A testemunha então pediu ajuda aos vizinhos. Já dentro da residência, ela encontrou o marido sem vida.

Vizinhos contaram que dias antes, a vítima foi vista andando com um homem moreno, que teria entrado e saído da casa com um carro. Esse homem teria ido embora durante as primeiras horas da manhã e domingo (29).

A presença de um casal (mulher usava tornozeleira eletrônica) após a descoberta do corpo, também chamou a atenção da esposa que, afirmou, em depoimento, não acreditar que o marido tenha cometido suicídio, como sugeriu a cena que o corpo foi achado.

Além da Polícia Civil, equipes da Perícia Técnica e da Polícia Cientifica também estiveram no local. O caso é investigado pela Polícia Civil.

