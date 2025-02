Homem é encontrado morto perto de bar em Dourados

Leonildo Conceição Brites, de 52 anos, foi encontrado morto durante a manhã de quarta-feira (26), na Rua Rio Brilhante, na região do bairro Santo André, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, Leonildo foi encontrado por populares deitado próximo ao estabelecimento. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar no local pode apenas constatar a morte do homem.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Ainda segundo o site, a suspeita é que a vítima tenha falecido de causas naturais, já que a principio não foram encontrados sinais de violência no corpo de Leonildo.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também