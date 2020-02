Homem é encontrado pendurado por cinto no banheiro de sua residência

Milton Gonzaga Brandão Júnior, 40 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (17), pendurado por um cinto no banheiro da residência onde morava com a esposa, no bairro Sírio Libanês.

De acordo com informações do registro policial, a mulher de Milton estranhou o fato dele ter entrado no banheiro e estar demorando para sair. Ela o chamou, mas não obteve resposta. A esposa chamou o cunhado que foi até a residência, chamou a vítima, mas também não teve resposta.

Com um celular, o irmão de Milton conseguiu ver, pela janela do banheiro, que ele estava pendurado e com o corpo roxo. O irmão então arrombou a porta e tirou o Milton da corda. Ele já estava sem sinais vitais.

Milton estava depressivo, de acordo com informações policiais. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como morte a esclarecer.

