Homem é encontrado sem vida ao lado de restaurante em Três Lagoas

Homem, de 59 anos, foi encontrado sem vida ao lado de um lado do bebedouro, na área externa de um restaurante localizado às margens da BR-262, próximo ao distrito de Garcias, em Três Lagoas. Ele tinha um ferimento na cabeça.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site RCN 67, o achado aconteceu durante a tarde de domingo (7), depois de uma funcionária do estabelecimento encontrar o homem caído sobre uma bicicleta e com um ferimento na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local, até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica. O homem levava uma mochila na garupa da bicicleta, com documentos pessoais, alguns objetos e R$ 62 em dinheiro.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.

