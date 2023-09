Homem é esfaqueado 15 vezes pelo sobrinho em Corumbá

Homem, de 56 anos, foi esfaqueado ao menos 15 vezes pelo sobrinho, de 18 anos. Ele foi encontrado caída no chão de um dos cômodos da residência onde mora durante a manhã de quinta-feira (28), em Corumbá.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde uma vítima de ferimento por arma branca teria dado entrada. Ao chegar na unidade médica, os policiais fizeram contato com os médicos do local, sendo informados que o homem tinha ferimentos nas regiões do tórax, braço e perna esquerdos na altura do joelho e coxa, rosto, e nas axilas do lado esquerdo, totalizando 15 perfurações.

A irmã da vítima contou que ele chegou da fazenda e pediu para ficar em sua casa. Porém, pela manhã, foi até o quarto e o encontrou caído e com a ajuda de um filho, o levou à UPA.

Para as equipes policiais, ela afirmou possuir outro filho, de 18 anos, que é usuário de drogas e suspeita que o rapaz seja o autor das facadas. O jovem não chegou a ser visto pelos familiares.

A vítima permaneceu sob os cuidados da equipe médica, não tendo seu estado de saúde atualizado até o fechamento do boletim de ocorrência. O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida, na 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também