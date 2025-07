Homem é esfaqueado ao chamar colega de serviço de 'veado' em Nova Andradina

Homem, de 36 anos, foi golpeado no pescoço por um facão durante uma briga ocorrida no alojamento de uma empresa localizada na região do Assentamento Teijin, em Nova Andradina. O caso aconteceu na noite de domingo (20).

Conforme o registro policial, um grupo de pessoas estava bebendo no alojamento quando a vítima chamou um rapaz de ‘veado’, dando início a uma discussão seguida de vias de fato. Em determinado momento, um jovem de 19 anos, que tem uma rixa antiga com o trabalhador, pegou um facão e o golpeou no pescoço, tórax, cabeça e outras partes do corpo.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado até o Hospital Regional, onde passou por atendimento médico especializado. Por conta dos cortes, ele precisou levar mais de 20 pontos para fechar as feridas.

Os dois envolvidos na confusão foram presos em flagrante, sendo encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde os fatos acabaram sendo registrados como tentativa de homicídio e vias de fato.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também