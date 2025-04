Homem é esfaqueado ao procurar a ex para conversar em Aquidauana

Dois jovens ficaram feridos após se agredires em uma confusão motivada por ciúmes na madrugada deste sábado (12), na região do bairro Guanandi em Aquidauana.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o rapaz de 19 anos estava na casa da amiga quando o ex dela chegou e segundo ele, iniciou a briga o agredindo e imobilizando com um mata-leão.

O rapaz então conseguiu fugir e foi até sua casa e decidiu voltar, segundo ele para proteger a amiga, armado com uma faca e ao chegar na casa o rapaz esfaqueou o ex da amiga com um golpe no abdômen.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o rapaz ferido a facadas na casa do pai e o levou para atendimento médico o homem relatou para as autoridades que tinha ido na casa da ex para conversar quando foi surpreendido pela agressão do outro jovem. Nenhum dos dois corre risco de vida e ambos foram encaminhados para prestar esclarecimentos na primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

