Homem é esfaqueado ao tentar separar briga de mulheres no Jardim Inápolis

Uma briga entre três mulheres, acabou com um homem esfaqueado na madrugada deste domingo (15), no Jardim Inápolis em Campo Grande.



Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no local onde teve uma briga com ferimento de arma branca, chagando lá, os militares foram informados, pelo dono da conveniência, de que a vítima tinha sido encaminhada para a UPA Santa Mônica.



Na unidade de saúde, a vítima, um homem de 46 anos, foi localizada com uma perfuração de faca, abertura de aproximadamente 3 cm na parte inferior do tórax, com sangramento ativo.



A esposa da vítima, informou aos policiais que estava na conveniência, quando teria entrado em vias de fatos com duas mulheres, Alessandra e Geisiane, momento em que o marido entrou no meio para separar, outro homem também entrou e desferiu a facada na vítima. O objeto ainda teria ficado cravado na vítima sendo retirada por ele, conforme relatou a esposa.



O autor da facada seria namorado de Alessandra, e segundo a esposa da vítima, ele é integrante da facção (PCC).



Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa e se encontra fora de risco de morte.



O caso foi registrado na Depac Cepol como tentativa de homicídio e as imagens da câmera de segurança da conveniência onde ocorreu a briga serão analisadas.



