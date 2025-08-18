Homem é esfaqueado após bater em 'garota do job' ao se recusar a pagar por programa

Homem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido após ser esfaqueado, em Rio Verde de Mato Grosso, em um comércio às margens da BR-163, saída para São Gabriel do Oeste.

Conforme as informações policiais, a vítima estava em uma conveniência bebendo acompanhado de um grupo de mulheres, quando se recusou a pagar por um programa sexual e bateu em uma das ‘coleguinhas’.

Por conta disso, foi retirado do local por seguranças. Instantes depois, frequentadores da conveniência encontraram o homem ferido e bastante ensanguentado. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e o encaminhando até o Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, com um ferimento no abdômen.

Em visível estado de embriaguez, ele não conseguiu dar detalhes a respeito do caso para as autoridades. Durante diligências no estabelecimento, os policiais militares encontraram pinos de cocaína usados, uma porção de maconha, dinheiro trocado e uma tornozeleira eletrônica rompida.

Segundo o site Veja Folha, os militares localizaram ainda uma maleta com 318 gramas de cocaína, 21 gramas de pasta base e diversos utensílios para preparo e fracionamento da droga, incluindo peneiras, balança de precisão e dezenas de pinos vazios. O objeto estava debaixo de uma cama.

Por conta disso, duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Todas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Rio Verde de MT.

