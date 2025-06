Homem é esfaqueado após briga entre vizinhos em Campo Grande

Um homem de 39 anos foi esfaqueado no braço durante uma discussão entre vizinhos na noite deste sábado (21), no Jardim Canguru, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a briga foi motivada por um desentendimento sobre o uso do portão do condomínio.

Segundo a vítima, o ataque ocorreu quando ele voltava para casa com o filho de 8 anos. O casal vizinho o esperava na rua e, após ameaças, o homem desferiu dois golpes de faca contra o homem.

A vítima conseguiu fugir e foi socorrida pela esposa. A mulher suspeita foi encontrada no local e levada à delegacia. Ela afirmou que o marido, autor das facadas, fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

A Polícia Civil investiga o caso, registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.O agressor segue foragido.

