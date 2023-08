Homem é esfaqueado após dizer que não tinha dinheiro para pedinte em Campo Grande

Durante a madrugada desta sexta-feira (4), um homem, de 38 anos, foi esfaqueado nas costas por um pedinte, após dizer que não tinha dinheiro para dar a ele. O caso aconteceu na rua Joaquim Nabuco, na região da antiga rodoviária, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma reciclagem na região, quando o pedinte solicitou um dinheiro, tendo recebido a resposta negativa, pois o homem disse que não tinha naquele momento.

Após a resposta, a vítima foi atingida por uma facada nas costas e logo correu para buscar ajuda, enquanto o suspeito fugia do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa, logo que a Polícia Militar chegou e colheu os detalhes sobre os fatos.

O suspeito ainda não foi localizado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

