Menu
Menu Busca quarta, 12 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Polícia

Homem é esfaqueado após negar comprar bebidas para esposa em Campo Grande

Ele foi atendido pelo SAMU e liberado, por não correr riscos

12 novembro 2025 - 13h51Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Um homem de 31 anos foi esfaqueado ao negar comprar bebidas para esposa durante a noite desta terça-feira (11), no bairro Vila Nasser, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, quando a Polícia Militar chegou ao endereço indicado, encontrou os dois brigando no meio da Rua Dulcimar Martins Galvão. A vítima então detalhou que passou a tarde bebendo com a companheira, porém, precisou sair por um momento para resolver coisas do serviço.

Ao retornar, a mulher teria exigido dinheiro para comprar mais bebida. Diante da negativa, ela pegou uma faca e o atingiu no braço esquerdo. A vítima recebeu atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local e não corre risco de morte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava muito alterada e segurava um bebê de quatro meses no colo, colocando em risco a segurança da criança. Por esse motivo, os policiais precisaram usar algemas para contê-la.

Um vizinho confirmou aos militares que o casal já havia protagonizado outras discussões, mas afirmou que nesta ocasião a agressão partiu da mulher. As crianças do casal ficaram sob os cuidados dos vizinhos enquanto o homem era encaminhado à delegacia para registrar a ocorrência.

Os dois foram então encaminhados para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Mulher é presa por maus-tratos ao bater na filha de 8 anos com cinto em Campo Grande
Homem é morto a facadas no meio da rua em Miranda
Polícia
Homem é morto a facadas no meio da rua em Miranda
Letícia se tornaria enfermeira ao final deste ano
Polícia
Estudante atropelada e morta finalizaria curso de enfermagem este ano em Coxim
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher pede socorro em igreja após ser apedrejada por moradora de rua em Campo Grande
Trabalhadores foram resgatados da lavoura
Polícia
Até quando? Trabalhadores são resgatados de escravidão em lavoura em Nova Andradina
Jovem é preso após atirar para o alto e assustar moradores em Campo Grande
Polícia
Jovem é preso após atirar para o alto e assustar moradores em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso morre após cair enquanto coletava enfeites de natal em Campo Grande
Letícia foi atingida pelo ônibus a caminho da universidade
Polícia
VÍDEO: Motorista de ônibus escolar atropela e mata universitária em Coxim
Cabo Cavanha morreu no acidente
Polícia
'Honrou a farda com coragem': PM emite nota após morte de militar em acidente em Iguatemi
Delegacia de Mundo Novo
Polícia
Após término, jovem esfaqueia ex-companheira por cinco vezes em Mundo Novo

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'