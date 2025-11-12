Homem é esfaqueado após negar comprar bebidas para esposa em Campo Grande

Um homem de 31 anos foi esfaqueado ao negar comprar bebidas para esposa durante a noite desta terça-feira (11), no bairro Vila Nasser, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, quando a Polícia Militar chegou ao endereço indicado, encontrou os dois brigando no meio da Rua Dulcimar Martins Galvão. A vítima então detalhou que passou a tarde bebendo com a companheira, porém, precisou sair por um momento para resolver coisas do serviço.

Ao retornar, a mulher teria exigido dinheiro para comprar mais bebida. Diante da negativa, ela pegou uma faca e o atingiu no braço esquerdo. A vítima recebeu atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local e não corre risco de morte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava muito alterada e segurava um bebê de quatro meses no colo, colocando em risco a segurança da criança. Por esse motivo, os policiais precisaram usar algemas para contê-la.

Um vizinho confirmou aos militares que o casal já havia protagonizado outras discussões, mas afirmou que nesta ocasião a agressão partiu da mulher. As crianças do casal ficaram sob os cuidados dos vizinhos enquanto o homem era encaminhado à delegacia para registrar a ocorrência.

Os dois foram então encaminhados para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa.

