Homem é esfaqueado após se envolver em briga na Avenida Gury Marques

Homem, de 42 anos, foi esfaqueado pelo menos duas vezes durante a madrugada desta terça-feira (13), após se envolver em uma briga na Avenida Gury Marques, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima teve um atrito com um desconhecido e ao tentar agredi-lo com um pedaço de madeira, foi esfaqueado no ombro e na axila.

Ferido, ele saiu correndo e chegou a rodoviária da cidade, onde pediu ajuda na base da Guarda Civil Metropolitana. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem até a Santa Casa.

A Polícia Militar chegou a ser acionada para atendimento da ocorrência, mas a vítima já havia sido transportada e as marcas de sangue já haviam sido lavadas pelo responsável da limpeza da rodoviária.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

