segunda, 09 de fevereiro de 2026
Polícia

Homem é esfaqueado após ser acusado de roubo de televisão em Campo Grande

Testemunha flagrou um casal abordando a vítima e logo na sequência um indivíduo desferindo os golpes

09 fevereiro 2026 - 09h38Luiz Vinicius
Vítima foi socorrida pelo SAMU | Imagem ilustrativaVítima foi socorrida pelo SAMU | Imagem ilustrativa   (Foto: Rádio Caçula)

Homem, de 32 anos, foi atingido por vários golpes de faca durante a madrugada desta segunda-feira, dia 9, após ser abordado por um casal que o questionava sobre um possível roubo de uma televisão. O caso aconteceu no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

O rapaz foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelo Corpo de Bombeiros, que o encaminhou para a ala vermelha da Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma testemunha presenciou o momento em que um casal abordou a vítima e logo na sequência fez o seguinte questionamento: "Onde está a TV que você me roubou?".

Na sequência, o indivíduo passou a questionar novamente a vítima e passou a desferir golpes de faca contra o rapaz, fugindo logo após o ato.

A vítima apresentava ferimentos pelo pescoço, nuca e abdômen, com exposição de vísceras.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

