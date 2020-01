Homem é esfaqueado com sete golpes em tabacaria na Moreninha

Genivaldo Ferreira Martins, de 45 anos, foi esfaqueado a sete golpes de faca na madrugada desta segunda-feira (27) após briga em tabacaria localizada na Rua Barueri, no bairro Moreninha II, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha relatou à polícia que estava na tabacaria com a vítima, quando ela se envolveu em uma briga com outras pessoas que estavam no local.

Ainda conforme a ocorrência, o homem foi ferido com seis golpes na costela e uma nas costas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa. O estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar foi acionada, mas os envolvidos na briga não foram localizados. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Tiradentes.

