Homem é esfaqueado dentro de casa e suspeita foge após pedir socorro a familiares no Lageado

Um homem de 20 anos foi esfaqueado na madrugada deste domingo (16) dentro da casa onde mora, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, a própria suspeita, companheira da vítima, teria pedido socorro a familiares antes de fugir.

A PM foi acionada por volta de 1h30, após o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) solicitar apoio no atendimento. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram o jovem consciente, porém com sangramento intenso causado por um ferimento profundo na parte interna da coxa direita.

De acordo com a médica responsável pelo atendimento, o corte não atingiu a artéria, mas provocou grande perda de sangue. Por conta disso, ele foi levado para a Santa Casa, onde permanece internado.

Para as autoridades, familiares relataram que foram surpreendidos pela mulher batendo na porta durante a madrugada. Ela teria dito que havia ferido o companheiro e pediu ajuda. Ao seguirem até a residência, encontraram o homem caído e acionaram o socorro. Após isso, a suspeita deixou o local e não foi mais vista.

A área foi então isolada após os militares encontrarem grande quantidade de sangue dentro e fora do imóvel. A Perícia Técnica foi acionada e constatou que a arma usada no ataque não estava no local, indicando que pode ter sido levada pela suspeita.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também