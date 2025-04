Homem é esfaqueado 'do nada' em Dourados

Um homem, que não teve a identificação divulgada, foi esfaqueado durante a noite de domingo (6), na Rua Jaime Henrique Targas, no Jardim Caiman, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Dourados News, o irmão da vítima detalhou que ele teria sido atingido por um golpe de faca no lado esquerdo do tórax.

Diante do ferimento, ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital da Vida. Apesar disso, estado de saúde dele não foi divulgado.

A motivação do crime ainda está sendo apurada pelas autoridades locais, que já tem a identificação do suspeito do crime.

