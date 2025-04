Homem é esfaqueado durante briga com a esposa em aldeia de Dourados

Um homem, de 26 anos, foi esfaqueado duas vezes pela esposa durante uma briga ocorrida na noite desta terça-feira (15), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados. Um dos golpes atingiram o rosto da vítima.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o casal estava bebendo quando começaram a discutir. Em determinado momento, a briga evoluiu para agressões físicas, até que a mulher pegou uma faca e golpeou o companheiro.

As facadas atingiram o tórax e o rosto do rapaz, que foi socorrido e levado para uma unidade de atendimento. Apesar disso, não foram divulgadas informações a respeito do estado de saúde da vítima.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também