Homem é esfaqueado durante briga em festa em Dourados

Homem de 23 anos foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado durante uma festa realizada na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, na madrugada deste sábado (29).
Conforme o site Dourados News, a vítima estava participando da festividade quando começou uma briga com um homem conhecido na região como ‘Chilerinha’.
No meio da confusão, o suspeito sacou a faca e desferiu um golpe na vítima, atingindo a região do abdômen. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi rapidamente acionado, socorrendo e encaminhando o homem para o Hospital da Vida.
A Polícia Militar também foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. Não chegou a ser divulgado se o suspeito foi preso.
