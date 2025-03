Homem Ã© esfaqueado durante briga em Sonora

Dois homens, de 31 e 34 anos, foram presos por lesão corporal e tentativa de homicídio, em Sonora. O caso aconteceu durante o último sábado (29), em uma briga na Rua dos Buritis, no Bairro Vila Nova.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada porque um homem, de 31 anos, havia sido ferido com um golpe de canivete durante a confusão. Testemunhas contaram que o crime foi motivado por ciúmes.

O grupo estava em um local, quando a vítima começou a conversar com a esposa de um dos autores, que se irritou e pediu ajuda do amigo para perseguiu e agredir o rapaz, desferindo um golpe de canivete em seu pescoço.

Por conta do ferimento, o homem foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. Durante a checagem dos envolvidos, foi constatado que tanto os autores quanto a vítima tinham mandado de prisão em aberto.

Devido a essa situação, ele foi medicado, liberado e preso, sendo levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

