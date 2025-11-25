Menu
Menu Busca terça, 25 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem é esfaqueado durante briga no centro de Santa Rita do Pardo

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde da região

25 novembro 2025 - 15h51Brenda Assis
Ilustrativa Ilustrativa   (Foto: Divulgação / Processo)
Dr Canela

Um rapaz quase foi morto durante uma briga ocorrida na madrugada desta segunda-feira (24), na cidade de Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações do site Cenário MS, uma mulher estava bebendo em uma praça da cidade com amigos, quando encontrou com o ex-companheiro, de 24 anos, que tentou reatar o relacionamento.

No entanto, ela não aceitou e detalhou aos colegas que em episódios anteriores o homem era agressivo. Diante da situação, três rapazes tomaram suas dores e tentaram atacar o rapaz.

Vendo que estaria em desvantagem, ele saiu correndo para dentro de casa, onde se armou com uma faca. Para se defender dos agressores, ele desferiu um golpe no abdômen de um dos suspeitos, que tentou correr, mas não teve sucesso e acabou caindo na Avenida Julião de Lima Maia.

Após o crime, a Polícia Militar realizou buscas na região e localizou o autor da facada instantes depois. Ele acabou sendo preso e levado para a delegacia da cidade, onde os fatos foram registrados.

Reportar Erro
Dr Canela
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá
Polícia
Homem é preso por bater na esposa com a filha de 10 meses no colo em Corumbá
Entrega foi realizada na instituição Casa de Acolhimento Pequeno Príncipe
Polícia
VÍDEO: Policiais de Ribas fazem alegria da criançada com entrega de roupas e brinquedos
Trabalhador de Chapadão do Sul morre ao passar mal enquanto dirigia pela MS-306
Polícia
Trabalhador de Chapadão do Sul morre ao passar mal enquanto dirigia pela MS-306
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso ao tentar roubar adolescentes de 16 anos em Dourados
Maquinas usadas no jogo do bicho
Polícia
Durante operação do Gaeco, PM fecha banco do jogo do bicho em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem campo-grandense é ameaçado de morte por faccionado ao ser acusado de 'talaricagem'
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso que cometeu estupro contra criança é preso em flagrante em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi
Polícia
Homem que abusou sexualmente de criança de 9 anos é preso em Iguatemi
Dinheiro apreendido durante a apreensão
Polícia
Investigados pelo Gaeco atuavam para estabelecer domínio de jogo do bicho em MS
Breno já apareceu com arma em rede social
Polícia
Adolescente acusado de homicídio no Nhanhá morre em confronto com o Choque

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital