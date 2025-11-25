Homem é esfaqueado durante briga no centro de Santa Rita do Pardo

Um rapaz quase foi morto durante uma briga ocorrida na madrugada desta segunda-feira (24), na cidade de Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações do site Cenário MS, uma mulher estava bebendo em uma praça da cidade com amigos, quando encontrou com o ex-companheiro, de 24 anos, que tentou reatar o relacionamento.

No entanto, ela não aceitou e detalhou aos colegas que em episódios anteriores o homem era agressivo. Diante da situação, três rapazes tomaram suas dores e tentaram atacar o rapaz.

Vendo que estaria em desvantagem, ele saiu correndo para dentro de casa, onde se armou com uma faca. Para se defender dos agressores, ele desferiu um golpe no abdômen de um dos suspeitos, que tentou correr, mas não teve sucesso e acabou caindo na Avenida Julião de Lima Maia.

Após o crime, a Polícia Militar realizou buscas na região e localizou o autor da facada instantes depois. Ele acabou sendo preso e levado para a delegacia da cidade, onde os fatos foram registrados.

