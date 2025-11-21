Homem é esfaqueado durante briga no Jardim Aeroporto

Uma briga entre dois homens terminou em agressões e ferimentos no início da tarde desta quinta-feira (20) em uma residência na Rua Urquiza, no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30 após denúncia de desentendimento no local. Quando os policiais chegaram, encontraram um dos envolvidos com ferimentos no rosto, olho esquerdo, braço direito e tórax. Ele relatou que os dois chegaram ao local embriagados e iniciaram uma discussão por um motivo considerado fútil, que evoluiu para agressões.

Durante a briga, um deles foi jogado no chão pelo outro homem. Ao cair, teria se apoiado numa cadeira, que acabou tombando e atingindo a mãe do outro envolvido. A confusão continuou e uma nova luta corporal começou quando o segundo homem correu para sua residência e foi perseguido.

No interior da casa, a vítima afirma ter sido atingida por uma faca, o que teria provocado algumas das lesões. Após as agressões, o suspeito deixou o local e não foi localizado pela polícia, que fez buscas na região.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas o homem ferido recusou atendimento médico e transporte ao hospital. Ele também optou por não ir à delegacia formalizar o caso.

O registro foi feito pela Polícia Militar na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesões corporais recíprocas e vias de fato.

