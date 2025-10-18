Homem é esfaqueado durante roubo de celular e pede socorro em shopping da Capital

Homem de 41 anos precisou ser socorrido após ser esfaqueado durante um roubo ocorrido na noite de sexta-feira (17), nas proximidades do Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. Ele teve o celular levado pelo criminoso.

Conforme o registo policial, a vítima foi encontrada caída nos fundos do estacionamento do shopping, com ferimentos no braço esquerdo. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionadas para atender o caso.

O homem estava consciente, mas desorientado. Ainda assim, detalhou que andava pela Avenida Ernesto Geisel, pertinho do shopping, quando foi abordado peplo ladrão que estava em uma bicicleta.

Ao perguntar a hora, o suspeito esperou a vítima pegar o celular e sacou a faca, desferindo os golpes. A vítima foi atingida por dois golpes no braço esquerdo. Ferido, ele continuou caminhando até o estacionamento do shopping, onde pediu socorro.

O autor fugiu levando o celular do homem. Os bombeiros encaminharam o homem para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

