Menu
Menu Busca sábado, 18 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é esfaqueado durante roubo de celular e pede socorro em shopping da Capital

O suspeito teria perguntado a hora para vítima antes de desferir os golpes

18 outubro 2025 - 11h31Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Reprodução/JP News)

Homem de 41 anos precisou ser socorrido após ser esfaqueado durante um roubo ocorrido na noite de sexta-feira (17), nas proximidades do Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. Ele teve o celular levado pelo criminoso.

Conforme o registo policial, a vítima foi encontrada caída nos fundos do estacionamento do shopping, com ferimentos no braço esquerdo. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionadas para atender o caso.

O homem estava consciente, mas desorientado. Ainda assim, detalhou que andava pela Avenida Ernesto Geisel, pertinho do shopping, quando foi abordado peplo ladrão que estava em uma bicicleta.

Ao perguntar a hora, o suspeito esperou a vítima pegar o celular e sacou a faca, desferindo os golpes. A vítima foi atingida por dois golpes no braço esquerdo. Ferido, ele continuou caminhando até o estacionamento do shopping, onde pediu socorro.

O autor fugiu levando o celular do homem. Os bombeiros encaminharam o homem para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bandido fica sem gasonlina na moto após furtar loja e acaba preso no Monte Castelo
Polícia
Bandido fica sem gasonlina na moto após furtar loja e acaba preso no Monte Castelo
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
JD1TV: Acidente de moto deixa duas pessoas gravemente feridas em Campo Grande
O acidente foi registrado por volta das 19h45, no km 126,9 da BR-423
Polícia
Motorista perde o controle e 15 pessoas morrem em acidente de ônibus
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é esfaqueado após briga em festa na cidade de Ladário
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem acerta facada em pitbull após ser atacado no Aero Rancho
Mulheres são socorridas em estado grave após acidente de moto em Amambai
Polícia
Mulheres são socorridas em estado grave após acidente de moto em Amambai
Facão
Polícia
Homem tenta separar briga em bar do Noroeste e é atingido por golpe de facão
Foto: PCMS/Ilustrativa
Polícia
Responsável por dilacerar a perna da companheira com motosserra é preso na Capital
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Adolescente de 17 anos morre após ser jogado para fora de carro durante acidente grave em Dourados

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande