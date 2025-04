Homem é esfaqueado e apedrejado durante briga em Três Lagoas

Um homem, de 49 anos, foi esfaqueado e apedrejado durante a manhã desta quarta-feira (2), em Três Lagoas. Ele teve afundamento de crânio e perda de dentes.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, a vítima estava na Rua Bem-te-vi quando começou uma briga com um jovem, de 24 anos, que mora na região por conta de uma dívida pendente entre os dois, que já haviam se desentendido anteriormente.

Após buscas na área, a Polícia Militar localizou o suspeito em sua residência. Ele negou envolvimento no crime, mas admitiu que já havia brigado anteriormente com a vítima. No entanto, parentes do homem ferido apontaram o jovem como autor do ataque. Diante das evidências e da confirmação dos familiares, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia.

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatado que ele apresentava múltiplas perfurações no tórax, sangramento ativo na orelha, perda de três dentes e afundamento de crânio.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima deverá ser transferida para o Hospital Auxiliadora para atendimento especializado. A Polícia Civil investiga o caso e apura se houve participação de outras pessoas no crime.

