Homem é esfaqueado e atingido por tijolada em assalto no centro de Campo Grande

Na madrugada desta quarta-feira (17), a Polícia Militar encontrou um homem, de 41 anos, vagando com lesões e a camiseta manchada de sangue pela rua Sete de Setembro, na região central de Campo Grande. Ele foi vítima de assalto por uma dupla ao ser esfaqueado e atingido por uma tijolada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava com um ferimento na coxa e recebeu uma tijolada por indivíduos durante o assalto, onde levaram a carteira e o celular.

Ainda consta no registro que o homem lembrou das características e afirmou que um dos ladrões estava com uma camiseta branca e calça azul clara, enquanto o outro estava de camiseta preta e bermuda clara.

Devido à gravidade dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

