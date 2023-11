Homem é esfaqueado e fica em estado grave durante briga entre moradores de rua

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueado durante uma briga entre moradores de rua no final da tarde de quarta-feira (15), na rodoviária de Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, ao ser preso, o autor contou que estava no local quando foi agredido pela vítima. Depois disso, ele foi até o local onde vive e pegou a faca, que tem aproximadamente 20 centímetros de lâmina e esfaqueou o homem na região do abdômen.

Depois de cometer o crime, o autor fugiu. A Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram acionados para atender a ocorrência. Diante das características passadas do autor, as equipes o localizaram ainda com a faca na mão.

A vítima foi socorrida. O site RCN67, informou que a facada atingiu a regão do fígado, causando um ferimento profundo que resultou em uma hemorragia. Ele foi socorrido em estado gravíssimo, sendo levado para um hospital da cidade.

Preso, o autor acabou sendo levado para a delegacia do município, onde o caso foi registrado.

