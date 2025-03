Homem Ã© esfaqueado e morto na frente da mulher grÃ¡vida no Aero Rancho

Um homem identificado como Elias de 42 anos, foi morto por um colega, Allef Tenório, 30 anos, após bebedeira na madrugada deste sábado (1°), depois de um desentendimento, na Rua Charlote no Aero Rancho.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima e o autor estavam na casa de um terceiro envolvido, vulgo ‘Gordinho”, bebendo, quando decidiram sair para comprar mais bebida em uma conveniência próxima. Em determinado momento, começaram a discutir e se separaram.



O suspeito teria voltado para casa, onde se armou com uma faca e foi ao encontro da vítima que voltava para a própria casa, na companhia da esposa grávida de 3 semanas e o filho dela de 5 anos. Elias foi esfaqueado no dorso direito, o abdômen e a lateral esquerda do tórax e morreu no local.



Uma viatura do Samu foi acionada e constatou o óbito da vítima. O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal, homicídio simples e morte a esclarecer. O suspeito foi preso no local.



