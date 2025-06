Homem é esfaqueado em avenida no centro de Chapadão do Sul

Homem, de 32 anos, foi esfaqueado durante a manhã de segunda-feira (9), na Avenida Onze, localizada na área central da cidade de Chapadão do Sul.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso após a vítima ser golpeada. Porém, ao chegar no local da tentativa de assassinato, a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico.

Mesmo ferido, ele conseguiu passar as características do autor para as autoridades, que realizaram diligências na região, mas não tiveram sucesso em encontrar o homem.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

