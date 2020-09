Homem é esfaqueado em Corumbá e encontrado na rua por moradores

Homem não identificado foi levado para o hospital após ter sido encontrado caído no chão com diversas perfurações feitas por faca, na madrugada deste domingo (13), no bairro Jatobazinho em Corumbá.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar que foi até o local e encontrou a vítima já caída no chão. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para um pronto-socorro em Corumbá.

As testemunhas não souberam informar quem seria o autor do esfaqueamento. Já no hospital, a equipe relatou que a vítima sofreu três perfurações por faca, uma na cabeça, outra nas costas e uma no braço esquerdo.

O caso foi registrado e será investigado pela policia local.

