Homem é esfaqueado em estacionamento de borracharia no Guanandi

André Silva dos Santos, 38 anos, foi encontrado quase morto por testemunhas na manhã desta sexta-feira (12), ao lado de um estacionamento de borracharia, na Marechal Deodoro, no bairro Guanandi.



De acordo com a ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Civil, relatando que era comerciante próximo ao local, e que usava o terreno para os clientes estacionarem os veículos e que estava na companhia de seu funcionário, quando encontraram a vítima.



Caído no chão, estava André, com um ferimento na cabeça e próximo ao seu corpo, havia uma pequena quantidade de sangue na calçada, não sendo possível saber o que havia ocorrrido, se foi briga, desacerto comercial ou outro fato.

Logo em seguida compareceram no local A Polícia Militar e uma Viatura do Corpo de Bombeiros que encaminharam a vítima para a Santa Casa, devido a gravidade do ferimento.

Após o comparecimento da equipe da perícia criminal, foram recolhidos uma foice com vestígios de sangue e um facão, ambos encaminhados ao Instituto de Criminalística através da equipe da perícia.

Segunda a testemunha, a vítima não tem residência fixa e por isso dormia naquela local e em outra data, havia se desentendido com um indivíduo conhecido como "TARTA" usuário de drogas e frequentador do bairro Guanandi, que ainda não foi identificado.

Deixe seu Comentário

Leia Também