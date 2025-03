Homem é esfaqueado logo após encontrar desafeto em rua do Santa Carmélia

Homem, de 38 anos, foi esfaqueado na cabeça pelo desafeto, que não teve a identificação revelada, e precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, na madrugada desta quinta-feira (27).

A Polícia Militar foi acionada pela equipe da unidade hospitalar e ao chegar no local, conversou rapidamente com a vítima, que explicou que o caso aconteceu no bairro Santa Carmélia.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava andando por uma das ruas do bairro, quando encontrou o desafeto. O homem relata que deixou o local, mas logo na sequência foi atingido pelas costas, com uma faca na cabeça, sabendo que o desafeto tentaria matá-lo.

Não há detalhes de quem socorreu a vítima, porém, a equipe médica relatou para a polícia que apesar da vítima estar consciente e orientada, existe um risco ao paciente devido à região atingida pela facada, podendo ainda ser necessário um procedimento cirúrgico.

O caso foi levado até conhecimento da delegacia de plantão e registrado como tentativa de homicídio.

