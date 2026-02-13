Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá

Homem, de 36 anos, foi esfaqueado durante a madrugada desta sexta-feira, dia 13, no Portal Caiobá, mas ao falar com a polícia, optou por não passar detalhes sobre o crime.

Ele foi encontrado na rua Luis Paganini, onde apresentava intenso sangramento e alternava entre estados de consciência e inconsciência.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a única informação que a vítima cedeu para a Polícia Militar foi que um homem, chamado 'Maicon', o atacou.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por populares e encaminhou a vítima para atendimento médico na Santa Casa. Não foi detalhado a gravidade do ferimento, nem o estado de saúde da vítima.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também