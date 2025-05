Homem é esfaqueado na cabeça no Aero Rancho e acusa atual companheiro da ex-mulher

Um homem de 43 anos foi esfaqueado e deu entrada no Centro Regional de Saúde (CRS) do Bairro Aero Rancho na noite deste sábado (24), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima apresentava ferimentos provocados por golpes de faca, com lesões na cabeça e na mão.

A Polícia Militar foi acionada após relatos de que familiares da vítima estariam exaltados no local, fazendo ameaças de vingança contra o suposto autor da agressão.

De acordo com informações repassadas por atendentes da unidade de saúde à equipe da Força Tática da Polícia Militar, o homem afirmou ter sido atacado pelo atual companheiro de sua ex-mulher.

A vítima foi transferida para a Santa Casa, consciente e orientado. A equipe policial não conseguiu contato direto com a vítima ou seus familiares no momento do atendimento, o que impossibilitou a confirmação do local exato do ataque.

A falta de informações detalhadas também dificultou a identificação formal do autor e os motivos do crime. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.

Até o momento, não foi requisitado exame de corpo de delito. O caso segue sendo investigado.

