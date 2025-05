Homem é esfaqueado no centro de Corumbá durante briga

Homem, de 48 anos, foi esfaqueado durante uma briga ocorrida na tarde de quarta-feira (14), na rua Dom Aquino, em frente à entrada do Cemitério Santa Cruz, localizado na área central de Corumbá.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por populares e ao chegar no local encontraram a vítima consciente, orientada e com uma perfuração na região esquerda do abdômen. Por conta do corte, o homem estava com hemorragia grave.

Além disso, ele tinha um corte no couro cabeludo. Depois de receber atendimento inicial, ele foi socorrido e levado para o Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu cuidados médicos especializados.

Apesar disso, o motivo da briga não chegou a ser divulgado pelas autoridades. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

