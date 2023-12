Homem é esfaqueado no meio da rua em Dourados

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi esfaqueado durante a noite de Natal, na segunda-feira (25), na Independência, no Jardim Itália, em Dourados.

Segundo as informações iniciais, a vítima foi socorrida por uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Depois de receber os primeiros socorros, o homem acabou sendo levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

O site local, Ligado Na Notícia, divulgou que não existem mais detalhes sobre o caso, uma vez que a ocorrência não chegou a ser registrada na Depac (Delegacia de Pronto Comunitário) de Dourados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também